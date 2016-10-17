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Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области должен в бюджет 12 млн рублей

Счетная палата проверила деятельность ГУП СО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» за 2013-2015 гг.

За это время Фонд получил 266,1 млн рублей доходов, 80% из которых - проценты от размещенных средств на депозитах в банках (ГУП разместил на счетах 1,563 млрд рублей).

На момент отзыва лицензий у ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» - ООО «ВСБ» (2 декабря 2013 г.) и ОАО «Первый республиканский банк» - ОАО «ПРБ» (5 мая 2014 г.) в этих кредитных учреждениях "зависли" 944,7 млн рублей Фонда.

«Несмотря на установленное Минэкономразвития РФ ограничение по размещению средств гарантийной организации в конкретном банке на уровне 20%, в ООО «ВСБ» по состоянию на октябрь 2013 года было размещено 55% денежных средств Фонда. Указанные действия повлекли риски утраты денежных ресурсов в сумме 944,7 млн рублей, а также убыточность финансово-хозяйственной деятельности», - пишет пресс-служба Счетной палата.

В 2016 г. Фонд не перечислил в областной бюджет часть своей прибыли - 12,3 млн рублей.

Кроме этого, сообщает счетная палата, Фонд неправомерно предоставил займы на 9,9 млн рублей четырем организациям, "не являющимся микрофинансовыми".

После обращения Счетной палаты министерство имущественных отношений Самарской области потребовало от Фонда перечислить платежи в областной бюджет. Пока средства в бюджет не поступили. Минимущества подало исковое заявление в суд. Счетная палата привлечена к данному процессу в качестве третьего лица.

Справка

Фонд создан в октябре 2008 г. в форме унитарного предприятия, в декабре 2015 г. приватизирован, 100% принадлежит Самарской области. Основная деятельность Фонда - предоставление поручительств по банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства и выдаче займов микрофинансовым организациям.















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