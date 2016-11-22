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В Самаре ОРВИ и гриппом заболели 11 тыс. человек

По данным управления Роспотребнадзора по Самарской области, за прошлую неделю в регионе зафиксировали 11 231 случаев ОРВИ и гриппа, из них в Самаре - 5808 заболевших.

У некоторых заболевших обнаружили вирус гриппа А (H3N2), который также называют «гонконгским» гриппом. Болезнь развивается стремительно. Среди симптомов – озноб, сильные головные боли, сухой кашель.

В образовательных учреждениях начали вводить карантин. За прошлую неделю учебный процесс приостановили в 12 классах шести школ и двух группах одного детского сада.

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