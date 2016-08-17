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В Самаре произошла крупная коммунальная авария

21 декабря произошел порыв на трубопроводе около дома №241 по ул. Стара-Загора. Авария затронула 48 жилых домов, в которых проживают около 10,5 тыс. человек, а также 2 детсада, 1 школу. Отопление включили по резервной схеме.

Как сообщили в ОАО «ПТС», аварию планировали ликвидировать до 5:00 22 декабря.

Однако, по свидетельствам очевидцев, во дворе до сих пор идут работы. В диспетчерской службе "ПТС" сообщили, что последствия аварии устранят "к обеду".

Теги: авария

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