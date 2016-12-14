Вчера, 17:19
В Новокуйбышевсе открылся каток
В Новокуйбышевсе открылся каток
На весь зимний период открыт каток на стадионе "Нефтяник" (пр.Победы, 1-Б) в Новокуйбышевске, сообщает горадминистрация.
Режим работы катка:
Среда – 19.00 – 21.00
Пятница – 18.30 – 21.00
Суббота – 15.00 – 21.00
Воскресенье – 15.00 – 21.00
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2017 г. – 15.00 – 21.00
Вход на стадион платный – 100 рублей.
Теги: каток, нефтяник, новокуйбышевск
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