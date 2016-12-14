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В Новокуйбышевсе открылся каток

На весь зимний период открыт каток на стадионе "Нефтяник" (пр.Победы, 1-Б) в Новокуйбышевске, сообщает горадминистрация.

Режим работы катка:

Среда – 19.00 – 21.00

Пятница – 18.30 – 21.00

Суббота – 15.00 – 21.00

Воскресенье – 15.00 – 21.00

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2017 г. – 15.00 – 21.00

 

Вход на стадион платный – 100 рублей.

 

 

Теги: каток, нефтяник, новокуйбышевск

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