Вчера, 17:00
В школах Тольятти еще есть свободные места
В школах Тольятти еще есть свободные места
Мэрия Тольятти опубликовала информацию о том, сколько свободных мест осталось в школах города для будущих первоклассников. Посмотреть можно здесь .
Мэрия напоминает о том, что «прием заявлений в школы г.о. Тольятти, за которыми закреплена конкретная территория, будет открыт с 09:00 25 января 2017 г.».
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