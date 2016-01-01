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В школах Тольятти еще есть свободные места

Мэрия Тольятти опубликовала информацию о том, сколько свободных мест осталось в школах города для будущих первоклассников. Посмотреть можно здесь .

Мэрия напоминает о том, что «прием заявлений в школы г.о. Тольятти, за которыми закреплена конкретная территория, будет открыт с 09:00 25 января 2017 г.».

Теги: школы, Тольятти

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