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В Самарской области оставили 3 аэродрома совместного базирования
По распоряжению правительства России из утвержденного ранее перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации исключен аэропорт в Рождествено Самарской области.
Грунтовый аэродром Минобороны расположен на окраине Рождествено. На аэродроме базируется спортивный центр, подчиняющийся ЦСК ВВС, с самолётами Ан-2 и вертолётами Ми-2.
В перечне аэродромов совместного базирования от Самарской области осталось 3 аэродрома – 2 государственных - в Бобровке (областной аэроклуб) и в пос. Кряж (Росгвардия), и экспериментальный – в Смышляевке (РКЦ «Прогресс» и «Авиакор-авиационный завод»).
Для справки
Из Воздушного кодекса:
1. Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной авиации.
Перечень аэродромов совместного базирования утверждается Правительством Российской Федерации.
2. Аэродром совместного использования - аэродром государственной авиации, на котором осуществляются взлет, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов, выполняющих полеты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме. Решение о совместном использовании аэродрома государственной авиации принимает специально уполномоченный орган, в ведении которого находится данный аэродром.
3. Эксплуатация аэродромов совместного базирования и аэродромов совместного использования осуществляется на основе договоров.
4. Аэродромы совместного базирования гражданских воздушных судов и государственных воздушных судов и аэродромы совместного использования должны отвечать требованиям, предъявляемым к гражданским аэродромам.
Теги: перечень аэродромов совместного базирования, самарская область, рождествено
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