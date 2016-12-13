Вчера, 16:10

В Самарской области оставили 3 аэродрома совместного базирования

По распоряжению правительства России из утвержденного ранее перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации исключен аэропорт в Рождествено Самарской области.

Грунтовый аэродром Минобороны расположен на окраине Рождествено. На аэродроме базируется спортивный центр, подчиняющийся ЦСК ВВС, с самолётами Ан-2 и вертолётами Ми-2.

В перечне аэродромов совместного базирования от Самарской области осталось 3 аэродрома – 2 государственных - в Бобровке (областной аэроклуб) и в пос. Кряж (Росгвардия), и экспериментальный – в Смышляевке (РКЦ «Прогресс» и «Авиакор-авиационный завод»).

Для справки

Из Воздушного кодекса:

1. Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной авиации.

Перечень аэродромов совместного базирования утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Аэродром совместного использования - аэродром государственной авиации, на котором осуществляются взлет, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов, выполняющих полеты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме. Решение о совместном использовании аэродрома государственной авиации принимает специально уполномоченный орган, в ведении которого находится данный аэродром.

3. Эксплуатация аэродромов совместного базирования и аэродромов совместного использования осуществляется на основе договоров.

4. Аэродромы совместного базирования гражданских воздушных судов и государственных воздушных судов и аэродромы совместного использования должны отвечать требованиям, предъявляемым к гражданским аэродромам.

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