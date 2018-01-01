В апелляционном суде защита оспаривала приговор бывшим руководителям ТоАЗ Сергею и Владимиру Махлаям, экс-гендиректору Евгению Королеву, которые систематически расхищали продукцию предприятия - аммиак и карбамид - и продавали ее оффшорной компании Nitrochem Distribution AG по заниженной стоимости. Как пишет порта л ProGorodSamara.ru эта неделя стала самой короткой в одном из самых громких судебных процессов последних нескольких лет

Выручка с продажи похищенной продукции переводилась на счета "Тольяттихимбанка", принадлежавшего Махлаю-младшему. А очевидное снижение стоимости помогало избежать налогообложения.Директор Nitrochem Distribution AG, Андреас Циви, также был замешан в преступной группировке, как и владелец холдинга Ameropa AG Беат Рупрехт Ведемайер, которому принадлежала эта компания. Nitrochem Distribution AG продавала купленный аммиак и карбамид на мировом рынке по актуальной рыночной цене, получая от сотрудничества с ТоАЗ неоспоримую выгоду.

В ходе расследования прокурорам и Комсомольскому районному суду г. Тольятти удалось доказать причастность всех пяти лиц к уголовно-экономическому преступлению. Суд приговорил подозреваемых к реальному сроку и денежному взысканию на сумму более чем 85 млрд рублей - именно столько преступной группировке удалось получить за время своей незаконной деятельности. Однако защита не согласилась с вынесенным решением и обжаловала приговор.

В ходе судебных заседаний адвокаты подсудимых использовали две тактики: затягивание процесса и попытки перевести уголовный процесс в экономический спор, который надлежит рассматривать в арбитражном суде.

За последние два дня суд выслушал реплики сторон - это стадия, когда участники процесса кратко высказываются по поводу выступлений других участников. Защитники и тут не преминули припомнить ошибки, которые, по их мнению, были допущены судом первой инстанции.Процесс был не лишен драматизма: суд пытался назначать адвокатов, которые бы не саботировали заседания, им приходилось в короткие сроки изучать многотомные материалы дела. Не обошлось и без вызова скорой помощи, и без загадочного исчезновения адвокатов из зала заседания - обо все этом ProГород подробно писал весь последний месяц. Но процесс, наконец, подошел к логическому завершению. Сегодня апелляционный суд огласил приговор по делу и оставил в силе решение первой инстанции, по которому подсудимые признавались виновными в инкриминированных преступлениях. Единственное - суд исключил из числа доказательств один протокол, который принципиально не меняет сути дела.

Журналисту ProГород удалось взять комментарий у представителя одной из сторон процесса, директора по правовым вопросам АО «ОХК «Уралхим» Дмитрия Татьянина:

"Считаем апелляционное определение Самарского областного суда законным, обоснованным и справедливым. Тем самым суд оставил в силе обвинительный приговор Комсомольского районного суда, и он вступил в законную силу. Согласно приговору, мажоритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот» должны возместить ущерб «Уралхиму» в размере 10,3 млрд рублей. Потерпевшим по делу признан также сам «Тольяттиазот», убытки которого в результате мошенничества при осуществлении экспортных операций составили 77 млрд рублей, и они также будут возмещены. Надеемся, что возмещение многомиллиардного ущерба самым благоприятным образом скажется на дальнейшей деятельности «Тольяттиазота». Надеемся также, что вынесенное судебное решение послужит прекращению практики хищений денежных средств с завода, а нелегально выведенные активы будут возвращены предприятию.

Самой неотложной задачей, стоящей перед предприятием, является реализация мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности производства. Изношенные основные фонды и заводская инфраструктура требуют существенных вложений. Как сообщают СМИ, недавно завершившиеся на заводе проверки состояния промышленной безопасности выявили множество грубых нарушений, которые несут в себе реальную угрозу жизни и здоровью людей. Именно на решение этой задачи требуется срочное выделение финансовых средств.

Следующей задачей должно стать осуществление комплексной и последовательной программы модернизации и развития производства. Значительные финансовые ресурсы необходимы на реконструкцию и обновление практически всех агрегатов карбамида и аммиака, ремонт газораспределительной системы, достройку третьего агрегата карбамида, развитие логистических мощностей.

«Уралхим» как миноритарный акционер «Тольяттиазота» тоже заинтересован в этих инвестициях в предприятие. Их результатом может стать увеличение выработки и продаж, а значит, и рост финансовых показателей".