Полковнику ФСБ Гудованому дали 20 лет за крышевание нефтеврезок

11 октября 2019, 13:02

Военный суд самарского гарнизона приговорил офицеров ФСБ: полковника Сергея Гудованого к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, полковника Александра Переточкина к 10 годам, полковника Чермашенцева к четырем. Все они лишены воинских званий и наград, сообщает Volga News.

Бизнесмены из Саратова Алексей Пашкевич и Сергей Булатов получили семь и пять лет заключения, которые они должны провести в колонии общего режима после вступления приговора в законную силу.

Четверо осужденных арестованы в зале суда и к вечеру будут этапированы в следственный изолятор.

Двух полковников ФСБ: экс-замначальника подразделения СЭБ регионального ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева, возглавлявшего отдел "М" (по контрразведывательному обеспечению правоохранительных органов) в региональном УФСБ, задержали в апреле 2018 г. при получении денег. Кроме того, дома у Гудованого правоохранители обнаружили более 80 млн руб., оружие и боеприпасы

Потом следователи обнаружили еще один эпизод незаконного получения денег - через полковника Александра Переточкина - сотрудника центрального аппарата ФСБ.

По версии следствия, офицеры получили от ООО "МО "ТНП" всего 118 млн руб. за покровительство. Сергею Гудованому следствие вменяло групповое мошенничество в особо крупном размере, получение взятки через Переточкина и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Вместе с сотрудниками ФСБ были задержаны посредники - бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. Позже вместо взяточничества полковникам вменили мошенничество, а посредников сочли соучастниками.

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