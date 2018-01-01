На строительство мостового перехода Фрунзенский в 2019 году направят 1,331 млрд рублей, пишет "Волжская Коммуна".

Об этом сообщил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов на заседании комитета по бюджету Самарской губернской думы во вторник, 24 сентября. Членам комитета были представлены поправки в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

"Очень важно, что большой объем средств направляется на инвестиционные цели, в частности более миллиарда рублей на завершение работ по строительству Фрунзенского моста", — подчеркнул председатель комитета Габибулла Хасаев. — Также на приобретение мобильных компьютерных классов в школы, на приобретение школьных автобусов. Очень важно, на мой взгляд, увеличение межбюджетных трансфертов для муниципальных образований. Для гарантированной работы объектов ЖКХ почти 745 млн направляется на объекты ЖКХ. Предусмотрены большие средства на реализацию нацпроекта "Демография" — поддержка многодетных семей, где родилось трое и более детей", — добавил он.