В Самаре - восьмибалльные пробки
19 сентября 2019, 13:59
19 сентября, в Самаре на дорогах образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" показывает высокий уровень загруженности дорог, сообщает Volga News.
это связано с непогодой: сильный ветер и дождь. Одной из причин также стал обрыв контактной сети трамваев на пересечении Мичурина и Клинической, который был ликвидирован только около полудня.
В соцсетях самарцы публикуют фотографии, на которых видны обрушившиеся деревья, а кто-то жалуется на оборванные провода линии электропередач.
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