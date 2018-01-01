19 сентября, в Самаре на дорогах образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" показывает высокий уровень загруженности дорог, сообщает Volga News.

это связано с непогодой: сильный ветер и дождь. Одной из причин также стал обрыв контактной сети трамваев на пересечении Мичурина и Клинической, который был ликвидирован только около полудня.

В соцсетях самарцы публикуют фотографии, на которых видны обрушившиеся деревья, а кто-то жалуется на оборванные провода линии электропередач.