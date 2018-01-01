С 6 по 8 сентября в Самарской области - заморозки на почве

Сегодня, 14:07

Как сообщает Приволжское УГМС, с 6 по 8 сентября в ночные часы местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°.

Общий прогноз на 6 сентября по Самарской области.

Ночью:

Переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 4-9 м/с.Температура воздуха 3...8 °C.Местами заморозки -0 -1.

Днём:

Переменная облачность. Без осадков.Ветер северо-восточный 4-9 м/с.Температура воздуха 18...23 °C.

Прогноз составлен: синоптиком 1 категории Давыдовой А. Д.

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С 6 по 8 сентября в Самарской области - заморозки на почве
Сообщает Приволжское УГМС.
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