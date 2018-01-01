Председателем областного правительства будет назначен Виктор Кудряшов

Сегодня, 12:49

5 сентября, исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов будет утвержден в должности. Об этом в Twitter написал депутат губернской думы Михаил Матвеев, анонсируя повестку 35-го внеочередного выездного заседания Совета Самарской губернской думы, сообщает Volga News.

Виктор Кудряшов стал исполняющим обязанности председателя правительства региона в мае этого года, после ухода в отставку ранее занимавшего эту должность Александра Нефедова. До этого Кудряшов был заместителем председателя правительства.

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