Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти региона приняли решения провести в июне 2020 года фестиваль "Рок над Волгой". Главной площадкой фестиваля станет стадион "Самара-Арена", сообщил Дмитрий Азаров.

"На протяжении нескольких лет ко мне не раз обращались с просьбой вновь провести "Рок над Волгой". Конечно, идея возрождения этого события существовала давно, за 5 лет это стало нашей традицией: встречаться в июне на лучшем рок-фестивале Европы. Поэтому с момента моего возвращения в регион стал предпринимать необходимые усилия, чтобы вернуть фестиваль, с которым, убежден, не у меня одного связано много воспоминаний. И сегодня могу с уверенностью заявить, что работа увенчалась успехом - "Року над Волгой" быть!", - написал Азаров на своей странице в Инстаграм.

По его словам, в июне 2020 года фестиваль пройдет на нескольких площадках, главная из которых - стадион "Самара Арена".

"Формат меняется, но суть остается прежней - лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера! Пока организаторы работают над концепцией мероприятия, скажите, каких исполнителей вы бы хотели услышать со сцены?", - обратился губернатор к жителям региона.

Музыкальный фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 год и считался одним из самых посещаемых фестивалей в России и Европе.

В разные годы на фестивале выступали "Rammstein", Limp Bizkit, Алиса, ДДТ, Машина Времени, Garbage, Аквариум, "Чиж & Сo", Океан Эльзи, Deep Purple, Scunk Anansie, Сплин, БИ-2, Apocalyptica, Zaz, Король и Шут, Чай-Ф и многие другие.