Госпрограмма «Комплексное развитие моногородов», в число которых в Самарской области входили Тольятти и Чапаевск, завершена досрочно пишет СО ОНЛАЙН.

Программа была рассчитана на 2016–2025 годы, однако аудит показал, что с началом ее реализации жизнь в моногородах к лучшему меняться не стала, а вот зарплаты сотрудников Фонда развития моногородов оказались сопоставимы с бюджетами некоторых подшефных населенных пунктов.

Такие данные содержатся в бюллетене Счетной палаты РФ, опубликованном 30 июля.Всего в РФ признаны монопрофильными 319 городов в 61 регионе.

За время реализации программы (2016–2018 гг.) в них снизилась предпринимательская активность, число ликвидированных организаций превысило вновь зарегистрированные. Среднемесячная заработная плата работников организаций в моногородах оказалась ниже среднероссийского показателя, вырос уровень безработицы, численность трудоспособного населения сократилась. А покидают моногорода наиболее квалифицированные кадры — бывшие работники градообразующих предприятий. При этом господдержка не носила системного характера, отсутствовали четкие представления о том, какие меры предпочтительны для тех или иных муниципальных образований.

Паспортом Программы предусматривалось финансовое обеспечение деятельности НК «Фонд развития моногородов» на 2017–2020 годы в сумме 25,31 млрд рублей. Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников и не зависела от результатов деятельности Фонда. Оклад генерального директора ежемесячно составлял 1 миллион рублей.