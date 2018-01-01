В Самаре начались "две недели без горячей воды"

Вчера, 16:40

Как сообщает АО "ПТС", со 2 по 16 июля жители Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Самары будут временно отключены от горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний тепловых сетей от Центральной отопительной котельной (ЦОК) и Привокзальной отопительной котельной (ПОК).

Ограничения коснутся домов на улицах Ново-Садовой, Лесной, Полевой, Буянова, Вилоновской, Самарской, Пионерской, Пятигорской, Промышленности, Южный проезд, Победы, Г.Ратнера, 22 Партсъезда, Центральной.

С целью выявления ненадежных участков теплосетевой инфраструктуры теплотрассы будут испытаны повышенным давлением воды. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения опрессовок держаться подальше от трубопроводов надземной прокладки, а также не находиться рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону "горячей линии" "ПТС" (846) 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.

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