РКЦ "Прогресс" получил заказ на 10,4 млрд рублей.

АО "РКЦ" "Прогресс" изготовит и поставит восемь ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Начальная цена контракта составила 10,45 млрд руб., сообщается в результатах закупки Роскосмоса.

Исполнить заказ самарское предприятие должно до 25 ноября 2021 года. Большую часть суммы - 6,1 млрд руб. - РКЦ получит уже в этом году, в следующем - 1,5 млрд и остальное в 2021 году. Финансирует заказ федеральный бюджет.

Фотография: сайт "Ростех"