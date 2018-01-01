16 мая, в конвойном помещении Самарского областного суда, было совершено нападение на сотрудницу конвойной службы.

Как сообщает Volga News, накануне подсудимый Виктор Самсонов, которого присяжные признали виновным в убийстве охранника банка и организации банды, ходатайствовал об ознакомлении с материалами его уголовного дела. Федеральный судья Михаил Кондаков удовлетворил его просьбу.

Для этого Самсонова этапировали из СИЗО. Во время ознакомления с делом он попросил, чтобы его вывели в туалет. Женщина-конвоир, видимо, показалась Самсонову легкой жертвой. Он ударил ее и начал душить. На помощь конвоиру подоспели коллеги.

На место происшествия прибыли сотрудники Самарского райотдела полиции, на территории которого находится областной суд. Пока неизвестно, получила ли конвоир серьезные повреждения, и по каким статьям будет возбуждено уголовное дело. Однако правоохранители предполагают, что целью Самсонова мог быть вовсе не побег, а провокация охраны на применение оружия. Ведь подсудимому грозит очень большой срок, который, очевидно, он не хочет отбывать.