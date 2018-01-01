17 мая 2019, 11:31
В клубе имени Грушина, за полтора месяца до начала фестиваля произошел раскол. Вот, что пишет в Facebook
член президиума Клуба и координатор концертной программы Фестиваля Анатолий Макаров опубликовал текст:
Борьба Бориса Кейльмана против Клуба им. В.Грушина за управление фестивалем — визиткой Самарской области в самом разгаре.
Факты на сегодня:
1. Бессменным организатором Фестиваля является Клуб им. В.Грушина (ОО «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина»).
2. Борис Кейльман вместе с родственниками и несколькими друзьями учредил организацию, которая имеет название очень похожее на название Клуба.
3. Борис Кейльман самолично без согласования с Клубом передал знаменитые товарные знаки Фестиваля московской коммерческой фирме, которой руководит его друг.
4. Мария и Борис Кейльманы более членами Клуба не являются — исключены за нарушения устава общественной организации и нанесение вреда Клубу и Фестивалю.
5. Орггруппа Фестиваля Клубом сформирована и работает. Люди все те же, что и всегда, кроме Бориса Кейльмана и его детей.
6. До традиционной даты проведения фестиваля осталось полтора месяца. В истории фестиваля еще не было столь коротких сроков на его подготовку.
P.S. В этом году все будет так же непросто, как в первый год фестиваля. Лозунг «Пятьдесят первый год Фестиваля, как первый» оказался пророческим.
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