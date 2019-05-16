Известная эскортница Екатерина Бобкова, известная в Instagram, как katenkapugovka выпала с балкона четвертого этажа, дома, принадлежащего Андрею Ищуку - известному самарскому бизнесмену, экс-сенатору и бывшему владельцу "ВБМ-групп".

Свидетельница по делу Кокорина, "визажист" Екатерина Бобкова, которая 11 мая выпала из окна чешской квартиры, сейчас находится в реанимации. Девушку с многочисленными переломами таза, грудной клетки и конечностей ввели в состояние искусственной комы. Врачи пока не дают прогнозов по поводу ее состояния.

Тем временем, следствие установило, что в тот вечер девушка была пьяна и мешала вино с антидепрессантами. На балкон она вышла покурить вместе с хозяином квартиры и его гостями и неудачно перегнувшись через перила, полетела вниз.

Ранее в СМИ владельца квартиры называли "влиятельным мужчиной по имени Андрей". Позже стало известно, что это экс-сенатор Совета Федерации от Самарской области, бывший генеральный спонсор женского ЦСКА, а ныне крупный бизнесмен Андрей Ищук, сообщает интернет-проект "База".

Чешская полиция запретила предоставление информации о состоянии упавшей с балкона в Чехии россиянки Екатерины Бобковой.

Бобкова - главная свидетельница, давшая показания по делу футболистов Кокорина и Мамаева.

8 мая Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили по 1,5 года, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – по 1 году 5 месяцев, а уже 11 мая главная свидетельница выпала с балкона квартиры Ищука.

Представитель райотдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц ранее рассказал РИА "Новости", что в минувшую пятницу около 23.00 Бобкова вышла покурить на балкон расположенного на четвертом этаже гостиничного номера на горном курорте Шпиндлерув-Млин и по неизвестным причинам упала на землю. По его словам, россиянку обнаружили с многочисленными травмами, после чего отправили в больницу города Градец-Кралове.

Винценц отметил, что свидетелей падения Бобковой нет, никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила.