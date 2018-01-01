В регионе подвели итоги празднования 74-ой годовщины Великой Победы. Об этом сообщает сайт правительства СО.

Вопрос рассматривался 13 мая на оперативном совещании под председательством Губернатора области Дмитрия Азарова.

По словам заместителя председателя правительства Юрия Иванова, праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах области и объединили порядка 400 тысяч человек. К примеру, 2 мая в поселке Формальный Кинельского района прошла военно-историческая реконструкция битвы при Шанкенсдорфе, завершившейся победой советских войск. 4 мая состоялся авиационный спортивный праздник на аэродроме Бобровка с участием пилотажной группы «Русь». 6-7 мая прошел областной автопробег «Россия — моя судьба», охвативший 15 муниципалитетов региона.

Центральным событием стал парад Победы, прошедший 9 мая на площади Куйбышева. В нем приняли участие 27 парадных расчетов в составе военнослужащих и представителей силовых структуры. Еще 52 колонны сформировали члены военно-исторических клубов. За действом следили десятки тысяч зрителей, включая 372 ветерана, 25 героев отечества, 30 Почетных граждан Самары и области.

48 тысяч человек прошло в колоннах «Бессмертного полка». «Искренне благодарю всех участников акции «Бессмертный полк» — тех, кто помнит и чтит павших героев. Отдельно прошу отметить организаторов. Кроме того, важно предоставить организаторам возможность рассказать о подготовке и проведении акции «Бессмертный полк», в том числе, через СМИ — а мы примем это во внимание на будущее при подготовке юбилея Победы. Наш долг — помогать этой удивительной, святой общественной инициативе»,— отметил Дмитрий Азаров.

Под особым контролем находится благополучие участников военных событий. По поручению Главы региона 25 граждан, приравненных к ветеранам Великой Отечественной, получат сертификаты на новые квартиры. Напомним, с вопросом о выделении жилья к Губернатору в День Победы обратилась вдова фронтовика, боровшегося с бандеровцами на Украине уже после окончания Великой Отечественной. Женщина обращалась в Правительство ещё в 2013 году, однако вопрос так и не был решён. Дмитрий Азаров дал поручение в самые сжатые сроки решить проблему на региональном уровне. Сегодня стало известно — на эти цели из бюджета области выделяется 33 млн рублей.

В 2020 году область вместе со всей страной отметит юбилейную 75-ю годовщину Великой Победы. Глава региона поручил уделить особое внимание подготовке авиационной техники, а также выбрать место для традиционного салюта. Учитывая растущее число зрителей, его проведение на площади Куйбышева может быть небезопасным. «Сейчас мы с руководством города обсуждаем организацию двух фейерверков — на одной из очередей набережной, а также на территории, прилегающей к Самара Арене. Она должна развиваться, жить спортивной и культурной жизнью», — подчеркнул Дмитрий Азаров.