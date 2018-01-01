Создается рабочая группа по противодействию незаконной застройке береговой полосы реки Волги. Об этом 13 мая объявил Дмитрий Азаров.

В выходные дни он лично проехал вдоль береговой полосы и увидел, то что все самарцы и так видят - незаконное строительство.

Дмитрий Азаров:

"Мы провели ревизию. Как на левом, так и на правом берегу продолжается застройка: завезены стройматериалы, сделаны отвалы. Работы ведутся… Уверен, что с нарушениями. Назначайте ответственных сотрудников. Пусть поднимают разрешения на строительство, берут карты и выезжают на место. Стройки нужно останавливать".