Дмитрий Азаров требует остановить застройку берегов Волги

14 мая 2019, 12:11

Создается рабочая группа по противодействию незаконной застройке береговой полосы реки Волги. Об этом 13 мая объявил Дмитрий Азаров.

В выходные дни он лично проехал вдоль береговой полосы и увидел, то что все самарцы и так видят - незаконное строительство.

Дмитрий Азаров:

"Мы провели ревизию. Как на левом, так и на правом берегу продолжается застройка: завезены стройматериалы, сделаны отвалы. Работы ведутся… Уверен, что с нарушениями. Назначайте ответственных сотрудников. Пусть поднимают разрешения на строительство, берут карты и выезжают на место. Стройки нужно останавливать".

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