За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве самарец отправил по решению суда в психиатрическую лечебницу, как пишет Volga News.

33-летний молодой человек признан невменяемым и по решению суда направлен на принудительное лечение.

30 июня на телефон дежурной группы УФСБ России по Самарской области поступило анонимное сообщение о том, что в Церкви евангельских христиан баптистов "Преображение" на ул. Перекопской в Самаре готовится взрыв. На место направили экстренные службы, но никакой взрывчатки не нашли.

Вскоре силовики установили личность "телефонного террориста" — им оказался Артем Г. 1986 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает штраф в сумме 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет лишения свободы.

Однако история закончилась весьма неожиданно: решением суда молодой человек признан невменяемым и приговорен к прохождению принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Приговор уже вступил в законную силу.

Интересно, что в 2012 году молодой человек с такими ФИО был признан виновным ровно за совершение преступления по аналогичной статье.