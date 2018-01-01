Вчера, 18:27
Пример жесткого приговора по коррупционному делу приводит Volga News:
В Ленинском районном суде Самары вынесли обвинительный приговор Сергею Заваде. Напомним, его обвиняли по трем статьям: получение взятки, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и покушение на мошенничество.
По версии следствия, Завада, занимая пост заместителя главы Ленинского района Самары, с сентября 2017 года по 5 февраля 2018 года получал от предпринимателя незаконные "выплаты" за то, чтобы "закрывать глаза" на незаконное использование спортивной площадки во дворе дома на улице Клинической.
Задержали Сергея Заваду полицейские 5 февраля 2018 года после получения 50 тысяч рублей от Рустама Гильфанова, последний по делу проходил потерпевшим.
В суде Ленинского района Самары сообщили, что Сергею Заваде вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Заваде назначили семь лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Фотография: Сергей Завада - почетный гость конкурса красоты Самарского энергетического колледжа.
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