Пример жесткого приговора по коррупционному делу приводит Volga News:

В Ленинском районном суде Самары вынесли обвинительный приговор Сергею Заваде. Напомним, его обвиняли по трем статьям: получение взятки, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и покушение на мошенничество.

По версии следствия, Завада, занимая пост заместителя главы Ленинского района Самары, с сентября 2017 года по 5 февраля 2018 года получал от предпринимателя незаконные "выплаты" за то, чтобы "закрывать глаза" на незаконное использование спортивной площадки во дворе дома на улице Клинической.

Задержали Сергея Заваду полицейские 5 февраля 2018 года после получения 50 тысяч рублей от Рустама Гильфанова, последний по делу проходил потерпевшим.

В суде Ленинского района Самары сообщили, что Сергею Заваде вынесли обвинительный приговор, его признали виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Заваде назначили семь лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Фотография: Сергей Завада - почетный гость конкурса красоты Самарского энергетического колледжа.