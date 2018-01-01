Голкипер сборной Грузии по футболу Георги Лория, который выступал за самарский клуб «Крылья Советов», выиграл судебное разбирательство с «КС» о возмещении ему более 20 млн рублей. Об этом пишет «Самарское Обозрение», которое цитирует Telegram-канал «Мутко против».

По словам Лории, он не получал зарплату и отпускные. Суд над клубом Премьер-лиги, которому он принадлежал с 2015 по 2018 год, грузин выиграл. Ранее вратарь также выбил 4,5 миллиона рублей с махачкалинского «Анжи» за невыплату вовремя зарплаты. Теперь пришла очередь «Крыльев Советов».

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал новость о том, что Георги Лория отсудил у «Крыльев Советов» свыше 20 миллионов рублей за долги по зарплате. Слова Шикунова приводит Sport24. «Долги действительно были, он подал через палату и получит деньги, это нормальная ситуация».