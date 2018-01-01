Автор трейлера, скрывающийся под ником Programis, вдохновился недавней коммунальной аварией и фильмом «Ной» и сделал трейлер к фильму-катастрофе.

Вот, что он пишет в своем канале:

Самарский потоп. Коммунальная авария в Самаре.

В Самаре 22 января прорвало теплотрассу. Несколько сотен домов осталось без тепла на несколько дней. В Самаре был введен режим ЧС, были подняты все ресурсы для устранения данной проблемы. Улицы Самары превратились в реки, по которым текла горячая вода, буквально кипяток. Есть пострадавшие, которые были в последствии госпитализированы. В сети было выложено очень много видео, посвященных данному событию. На основе этих сюжетов можно было снять полноценный голливудский фильм (особенно понравилась операторская съемка 63.RU, ребята очень классно снимают и с нужных ракурсов ). Я не мог обойти данное событие стороной и сделал небольшой трейлер к фильму. За основу был взять трейлер к фильму «Ной» 2014 года.

PS: спасибо всем работникам и спасателям, кто принимал непосредственное участие в устранении данной коммунальной аварии.