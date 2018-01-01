конкурсы на замещение должностей были объявлены 24 октября. Участники конкурса должны были представить своё видение развития территорий районов.

В Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов, который уже возглавлял эту территорию с 2012 по 2014 годы. После этого он руководил городским департаментом благоустройства и экологии, а позже, до конца 2017 года — объединенным департаментом городского хозяйства и экологии. До последнего времени Вячеслав Коновалов занимал должность заместителя руководителя департамента градостроительства Самары.

В Октябрьском районе главой администрации депутаты избрали Александра Кузнецова, который занимает должность заместителя прокурора города.