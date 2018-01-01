Избранных депутатов от КПРФ с утра не пускают в думу Тольятти

Сегодня, 10:47

Больше двух часов свежеизбранных депутатов не пускают в городскую думу Тольятти. У входа в здание разгорелся нешуточный конфликт, переходящий в потасовку.

Охранники заявляют, что у народных избранников отсутствуют удостоверения депутатов.

Как сообщили депутатам в аппарате гордумы, пройти в здание они смогут после того, как в 14-30 получат свои депутатские удостоверения.

КПРФ одержала победу на выборах в городскую думу Тольятти 9 сентября.

Явка составила 30,32%. КПРФ набрала 35,85% голосов, «Единая Россия» — 28,37%, 15,16% — ЛДПР, «Справедливая Россия» — 13,34%.

Фотография: Павел Турков в Facebook

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Избранных депутатов от КПРФ с утра не пускают в думу Тольятти
Охрана не пускает депутатов, из-за отсутствия удостоверений.
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