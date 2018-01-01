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Больше двух часов свежеизбранных депутатов не пускают в городскую думу Тольятти. У входа в здание разгорелся нешуточный конфликт, переходящий в потасовку.
Охранники заявляют, что у народных избранников отсутствуют удостоверения депутатов.
Как сообщили депутатам в аппарате гордумы, пройти в здание они смогут после того, как в 14-30 получат свои депутатские удостоверения.
КПРФ одержала победу на выборах в городскую думу Тольятти 9 сентября.
Явка составила 30,32%. КПРФ набрала 35,85% голосов, «Единая Россия» — 28,37%, 15,16% — ЛДПР, «Справедливая Россия» — 13,34%.
Фотография: Павел Турков в Facebook
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