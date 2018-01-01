28 июля, вечером, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Водитель "Шевроле" сбил четырёх детей и двоих взрослых. Сообщает ГУ МВД России по Самарской области:

Предполагаемый нарушитель 1993 года рождения на "Шевроле" не справился с управлением. В результате он выехал на обочину и допустил столкновение с людьми. Пострадали дети: мальчик 2016 года рождения, девочки 2013, 2014 и 2016 годов рождения, а также двое взрослых. Все они доставлены в больницу с подозрением на травмы головы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Полиция в тот же день задержала предполагаемого виновника ДТП. Сообщают, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде.