24 мая, в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2018 заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в направлениях и развитии туристического комплекса и инфраструктурных проектов в Самарской области. На церемонии подписания присутствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Денис Бортников (ВТБ):

"Корпорация КОШЕЛЕВ зарекомендовала себя как надежный партнер, стабильно подтверждающий высокую репутацию на рынке. При поддержке ВТБ компания уже реализует ряд гостинично-туристических проектов в нескольких регионах. Уверен, продолжение сотрудничества будет содействовать дальнейшему эффективному росту бизнеса нашего клиента, а также положительно отразится на развитии строительной и туристической отраслей Самарской области".

Владимир Кошелев:

"Наша компания приступает к реализации нужного для Самары инвестиционного проекта. Мы начинаем строительство нового гостиничного туристического комплекса на живописном берегу реки Волга с выходом в прибрежную зону. Он будет состоять из комфортабельных корпусов и нескольких отдельно стоящих VIP-коттеджей. Запланировано строительство ресторанного комплекса на 500 мест, конгресс-центра на 200 мест, СПА, бассейна, собственной речной пристани. Территория гостиничного комплекса займет около 3,5 га. Отель будет расположен в престижном районе Самары — между второй и третьей просекой, в традиционном и излюбленном месте отдыха горожан. Общий срок реализации проекта, включая подготовительную стадию, составит 30 месяцев".