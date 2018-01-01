Областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) сообщает. Средняя цена недвижимости на вторичном рынке Самары в апреле составляет 55311 рублей за 1 кв м.

Средняя цена однокомнатных квартир - 56 020 рубля, двухкомнатных – 54 482 рубля, трехкомнатных – 55 173 рубля.

На вторичном рынке жилой недвижимости Самары в апреле 2018 года продолжается процесс снижения средней удельной цены предложения.

По отношению к марту 2018 года падение этого показателя составила 2 845 рубля или 4,89%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (апрель 2017 года) снижение составило 3 073 рубля или 5,26%.

Наибольшая средняя удельная цена традиционно в "старом центре" - Самарском и Ленинском районах. Основными драйверами цен здесь являются квартиры в "элитных" и кирпичных домах улучшенной планировки.

В Самарском районе за «элитные дома» просят в среднем 97 357 рублей за 1 кв м, за квартиры улучшенной планировки - 66 896 рублей за 1 кв м. В Ленинском районе – 102 478 рублей и 70 554 рубля соответственно. Ниже всего средняя цена на жилье в Красноглинском районе - 35 284 рубля за 1 кв м.