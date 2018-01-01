22 мая Дмитрий Азаров провел на площади им. В.В.Куйбышева выездное совещание по вопросам подготовки Фестиваля болельщиков. Обсудили все аспекты организации - от безопасности и информационного обеспечения до предоставления медицинских услуг и культурной программы.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что при подготовке к фестивалю важна каждая деталь - от этого будет зависеть настроение людей. А общая атмосфера в городе должна вызывать у туристов желание вновь приехать в Самару.

Основную информацию о ходе подготовки озвучила руководитель фестивальной команды, генеральный директор АНО "Дирекция-2018" Екатерина Иртикеева.

Фан-фест стартует 14 июня и продлится 25 дней, до 15 июля. Каждый день фестивальная площадка будет доступна за три часа до начала первого матча и завершит работу через час после последней трансляции дня.

Доступ на фестиваль будет бесплатным, на самой крупной площади Европы сможет разместиться около 20 тыс. человек. Самарская площадка фан-феста станет одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов. При этом в отдельные дни, когда будет показано четыре футбольных матча, суточная посещаемость площадки может достигать 45 тыс. человек.

На данный момент на площади им. В.В.Куйбышева смонтированы все ключевые объекты, в ночь с 31 мая на 1 июня будет завершен монтаж периметра безопасности.

Главной особенностью самарского фестиваля станет организация правовой поддержки гостей, прежде всего, иностранных граждан. По словам Екатерины Иртикеевой, юридическая помощь будет доступна круглосуточно, кроме того, все дни будет работать правовой колл-центр, где звонки будут принимать специалисты со знанием иностранных языков.

О культурной программе рассказал директор компании "Русская филармония" Сергей Сорокин.

В день открытия - 14 июня - на площади выступит группа "ДДТ". Хэдлайнерами фестиваля станут группы "Чайф" (концерт пройдет 25 июня, в день матча Россия-Уругвай) и "Дискотека Авария".

Из мировых звезд болельщиков порадуют Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold и более сотни самарских коллективов.

Безопасность на площади будет организована на должном уровне - порядок будут обеспечивать более 500 сотрудников правоохранительных органов и ЧОПов. Зрители будут проходить полный досмотр, будет запрещен проход на площадь с велосипедами и самокатами, а также с продуктами питания и жидкостями. Продукты и напитки можно будет приобрести на месте по приемлемым ценам.

Создавать праздничную атмосферу и оказывать информационную поддержку гостям, в том числе маломобильным группам граждан, на фестивале болельщиков будут 570 волонтеров.