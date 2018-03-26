В Самарской области проверят все торгово-развлекательные центры

Вчера, 16:20

Как сообщает сайт областного правительства, в регионе проверят все ТРК.

В понедельник, 26 марта, Глава региона Дмитрий Азаров и Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко обсудили комплекс профилактических и проверочных мероприятий на крупных торгово-развлекательных объектах региона в связи с трагедией в Кемерово.

Принят ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности людей, пребывающих в торгово-развлекательных центрах региона. Так, уже сегодня специалисты завершат мониторинг ранее проведенных проверок ТРЦ. Помимо этого поручено организовать проверку исправности систем противопожарной защиты. Это - системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Особое внимание будет уделено оборудованию, которое обеспечивает автоматическую передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. Специалисты также проверят наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние пожарных проездов, доступ к каждому эвакуационному выходу из зданий торгово-развлекательных центров.

Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей в из зданий ТРЦ случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

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