С 1 июля коммунальные услуги в Самарской области подорожают на 6,5%

Вчера, 14:25

23 марта председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал, что с 1 июля стоимость коммунальных услуг в Самарской области вырастет.

По его словам, плата за коммунальные услуги вырастет максимум на 6,5%. То есть если в июне, например, вы платите за коммуналку 1000 рублей, то в июле заплатите уже 1065 рублей.

Это, так называемое, "плановое" повышение тарифов на услуги ЖКХ. В июле 2017 года коммуналка подорожала в среднем на 4,3%. В 2018 году рост самих тарифов, по словам Виктора Часовских, не превысит 4,6%.

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