В регионе будет внедрятся стандарт, разработанный Агентством Стратегических Инициатив. О новой гуманной практике сообщает сайт областного правительства:

Самарская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) и определяет для региональных и муниципальных органов власти направления деятельности по организации работы с безнадзорными животными на местах. Рекомендации, подготовленные АСИ, основаны как на лучшем мировом опыте, так и на успешных российских практиках, которые уже нашли подтверждение своей эффективности.

Сформирована "эталонная модель" организации работы с безнадзорными животными", она охватывает все сферы данной деятельности — создание и оснащение приюта для безнадзорных животных, их отлов, содержание, ветеринарное обслуживание, поиск старых или новых хозяев животных, а также взаимодействие с общественными организациями, представителями зоозащитного сообщества и волонтерами.

Обсуждение вопросов внедрения стандарта в Самарской области состоялось в понедельник, 12 марта, в правительстве Самарской области на совещании под председательством врио вице-губернатора Александра Фетисова.

По итогам совещания принято решение о создании при правительстве региона консультативного совещательного совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, куда войдут представители власти, ветеринарных лечебных учреждений, областных общественных организаций защиты животных.

Кроме того, в настоящее время в Самарской Губернской Думе на рассмотрении находится законопроект "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных".

По информации врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрея Мелехина, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется следующими способами: безнадзорные собаки отлавливаются не травмирующими их техническими средствами, затем животных направляют на ветеринарное освидетельствование, по итогам которого принимается решение об их дальнейшей судьбе. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду. И лишь небольшая часть средств направляется на "стимулирование пристройства безнадзорных животных новым хозяевам и повышения имиджа животных из приютов". С принятием нового закона будут расширены механизмы поддержки организаций, занимающихся временным содержанием безнадзорных животных.

Сегодня в Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: "Надежда", "Хати", "Участие", "Доброе сердце", "Добрый след", "Добрый дом", "Стелла". Все они заполнены на 100% животными, однако, при государственной поддержке в виде предоставления субсидий или земельных участков на безвозмездной основе, либо подведения инфраструктуры к земельным участкам за счет областных и муниципальных бюджетов, приюты могут создать за свой счет дополнительные места и содержать вдвое больше животных.