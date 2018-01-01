Сегодня, 11:16
Заместителем министра строительства Самарской области стал 35-летний Иван Ефанов, сын действующего председателя 11-го Арбитражного суда Александра Ефанова. Официальной информации о назначении не поступало, но Иван Ефанов фигурирует на сайте минстроя в разделе "Руководство".
Биография
Иван Ефанов родился 22 апреля 1982 года в Москве.
В 2004 году закончил Самарский государственный университет, специальность - юриспруденция. Начинал трудовую деятельность юрисконсультом.
В 2005-2007 гг. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Самарские городские электрические сети».
В 2007 - 2012 гг. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Средневолжская газовая компания».
С июня 2012 года возглавил ООО «Самарские коммунальные системы».
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