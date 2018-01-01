Сам Дегтев утверждает, что его кандидатура не обсуждалась.

Заместителем министра строительства Самарской области стал 35-летний Иван Ефанов, сын действующего председателя 11-го Арбитражного суда Александра Ефанова. Официальной информации о назначении не поступало, но Иван Ефанов фигурирует на сайте минстроя в разделе "Руководство".

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