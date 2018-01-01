Заместителем министра строительства стал Иван Ефанов - 35 лет, сын председателя 11-го Арбитража

Сегодня, 11:16

Заместителем министра строительства Самарской области стал 35-летний Иван Ефанов, сын действующего председателя 11-го Арбитражного суда Александра Ефанова. Официальной информации о назначении не поступало, но Иван Ефанов фигурирует на сайте минстроя в разделе "Руководство".

Биография

Иван Ефанов родился 22 апреля 1982 года в Москве.

В 2004 году закончил Самарский государственный университет, специальность - юриспруденция. Начинал трудовую деятельность юрисконсультом.

В 2005-2007 гг. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО «Самарские городские электрические сети».

В 2007 - 2012 гг. - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Средневолжская газовая компания».

С июня 2012 года возглавил ООО «Самарские коммунальные системы».

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