Самарский штаб Ксении Собчак готовится к приезду в регион своего кандидата. Приезд запланирован на первые числа марта, даты уточняются.

Ксения планирует посетить поселок Рождествено Волжского района Самарской области, который прославился фальсификациями на выборах. Но администрации национального парка «Самарская лука», села и пассажирского речного предприятия всеми силами стараются не пускать Собчак в Рождествено.

Об этом сообщают в самарском штабе кандидата и на портале "Засекин".

Не совсем понятно, почему Ксения Собчак не может посетить Рождествено, как частное лицо. Однако, ответная реакция местных властей поражает.

Штаб Собчак подготовил официальное обращение в администрацию Рождествено. В ответе чиновники посоветовали обратиться в администрацию национального парка «Самарская лука» и к руководству Самарского пассажирского речного предприятия (СПРП), осуществляющего перевозки из Самары на правый берег Волги и летом, и зимой.

В СПРП ответили, что посещение Ксенией Собчак возможно по отдельному тарифу. Из официального ответа следует, что предприятие готово перевести Ксению Собчак в Рождествено за 8000 рублей. Ообычная цена переправы составляет 70 рублей.

Администрация нацпарка «Самарская лука» сообщила, что для проезда в Рождествено, расположенного на территории указанного парка, необходимо получить разрешение его администрации. Из официального письма следует, что «проезд является бесплатным только для местных жителей и их родственников». Остальные же граждане, как говорится в сообщении администрации парка, обязаны покупать путевки. В противном случае они будут нарушителями. Путевки при этом можно купить лишь в отделе туризма парка, расположенном в Жигулевске.

Так Самарская область готовится к визиту Ксении Собчак, который запланирован на начало марта.

Фотография: Esquire