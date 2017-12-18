Вчера, 19:45

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары начала работу

В среду, 20 декабря, начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Самары, сообщает Волга Ньюс. В комиссию вошли 20 человек, в числе которых - представители общественных организаций, почетные граждане города и области. В заседании принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.

Регистрация потенциальных кандидатов на пост самарского градоначальника прошла с 20 ноября по 18 декабря. О своем желании возглавить областной центр заявили 46 человек. Среди участников конкурса есть представители практически всех слоев общества - рабочие, менеджеры и руководители различных компаний, муниципальные служащие, представители вузов, общественные деятели и даже несколько безработных граждан.

"Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор - нелегким", - сказал Дмитрий Азаров, открывая работу комиссии.

Глава региона убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор. "Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы", - добавил руководитель области. Все предложения и планы развития города, высказанные участниками конкурса, будут учитываться в дальнейшей работе органов власти.

Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии, решил в самих слушаниях не участвовать. "Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии и тем более определило итог слушаний", - заявил он.

Затем секретарь комиссии Владимир Пронин подвел итоги приема документов от потенциальных кандидатов на пост градоначальника. Так, не все кандидаты представили списки о доходах и расходах супругов, у двоих нет высшего образования. Тем не менее голосованием было решено допустить всех участников к собеседованию. В связи с тем, что в конкурсе решили участвовать большое количество соискателей, комиссия решила разделить собеседования на два дня.

Сейчас кандидаты представляют свои концепции развития Самары. Среди уже прозвучавших предложений - сокращение муниципального долга, выделение федеральных средств на завершение строительства Фрунзенского моста, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, привлечение инвесторов, развитие городского транспорта…

По итогам собеседований конкурсная комиссия представит городской думе на рассмотрение как минимум двух кандидатов, из которых депутаты и изберут нового главу областного центра. Ожидается, что заседание гордумы состоится в пятницу, 22 декабря.

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