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В ИК-3 состоялось бракосочетание Дмитрия и Людмилы Бегун
Как стало известно самара.ру из достоверных источников, Дмитрий Бегун, осужденный по "делу блогеров", несколько дней назад сочетался законным браком с Людмилой Бегун в новокуйбушевской ИК-3 строгого режима, где Дмитрий отбывает наказание. Дмитрий и Людмила прожили в гражданском браке много лет, но зарегистрировать свои отношения решили только сейчас.
Дмитрий Бегун был осужден в сентябре 2016 года на шесть лет строгого режима по обвинению в вымогательстве у бизнесмена Шатило.
Фотография: Фейсбук Людмилы Бегун
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