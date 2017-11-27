Вчера, 20:57

В ИК-3 состоялось бракосочетание Дмитрия и Людмилы Бегун

Как стало известно самара.ру из достоверных источников, Дмитрий Бегун, осужденный по "делу блогеров", несколько дней назад сочетался законным браком с Людмилой Бегун в новокуйбушевской ИК-3 строгого режима, где Дмитрий отбывает наказание. Дмитрий и Людмила прожили в гражданском браке много лет, но зарегистрировать свои отношения решили только сейчас.

Дмитрий Бегун был осужден в сентябре 2016 года на шесть лет строгого режима по обвинению в вымогательстве у бизнесмена Шатило.

Фотография: Фейсбук Людмилы Бегун

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