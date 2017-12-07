Вчера, 19:35

"Альфа-Банк" в Самаре завершает год более чем с 1 миллиардом рублей чистой прибыли

На фоне восстановления российской экономики Альфа-Банк сохраняет в Самарской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику.

Прогноз результата работы ОО «Самарский» в 2017 году - более 1 миллиарда рублей чистой прибыли. В сравнение с аналогичным периодом 2016 года комиссионная прибыль выросла на 14,2%. Общий объем размещения по всем клиентским сегментам составил почти 19,4млрд.рублей. Объем привлеченных средств >18 миллиардов рублей.

У "Альфа-Банка" 8,2% регионального объема средств на текущих счетах физлиц. Это второе место в Самарской области. Стабильно растет база клиентов юридических лиц. С начала года она увеличилась почти на четверть. С банком сотрудничают более 7500 юридических лиц.

Число клиентов - физических лиц в Самарской области сохраняется на отметке в 300 000 человек.

Альфа-Банк расширил функциональность сети в регионе. Весной 2017 года отделения Тольятти начали полноформатное обслуживание юридических лиц.В Самаре, Тольятти и Сызрани с клиентами работают 14 отделений. Общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров включает в себя свыше 395 терминалов в 23 населённых пунктах Самарской области.

«В 2017 годуАльфа-Банку в Самаре удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов. Еще одним достижением стало увеличение доли безрискового дохода в общих доходах. В течение года мы поэтапно снижали ставки по кредитованиюв корпоративном и розничном сегментах, что обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов. Неизменна консервативная политика по резервированию средств на возможные потери по ссудам. Фокус на кредитование оказал влияние на рост количества клиентов из среднего регионального корпоративного бизнеса в 2017 году. А 4 декабря 2017 года исполнилось 20 лет с начала работы банка в Самаре. За два десятилетия Альфа вошла в ТОП-3 региона по целевым и объемным показателям. Наши продукты, технологии, сервис выбирают тысячи региональных клиентов, доверием которых мы дорожим, продолжая свое развитие в направлении стратегической цели – удвоения бизнеса до 2021 года», – рассказал управляющий ОО «Самарский» Сергей Нагайцев.

Хорошие результаты демонстрирует направление работы с малым бизнесом. В течение 2017 года до 14% увеличилась доля рынка региона в этом сегменте, количество клиентов выросло на 22%. «Благодаря удобным банковским расчетным продуктам и широкой линейке нефинансовых сервисов, помогающих предпринимателям развиваться, Альфа-Банк в Самаре стал одним из основных банков для малого бизнеса. Сегодня каждый седьмой самарский предприниматель открыл расчетный счет в "Альфе". В 2017 году мы активно делились знаниями с нашими клиентами, в регионе стали регулярными конференции и семинары для малого бизнеса», - подчеркнул Дмитрий Скачков, директор по массовому бизнесу ОО «Самарский».

Комиссионный доход от расчетного бизнеса, нефинансовых сервисов составляет почти 68% в структуре операционной прибыли. Объем остатков до востребования превысил 2 миллиарда рублей.

«Текущая экономическая ситуация позволяет нам кредитовать малый бизнес на выгодных условиях, мы видим, что это приводит в банк новых клиентов, в том числе из Тольятти и Сызрани. По всей стране мы привлекаем около 20 тыс. клиентов ежемесячно, в Самаре — до 400 клиентов. Мы давно перестали быть для них просто банком, нас воспринимают, как надежного партнера», - сообщил Дмитрий Скачков.

По-прежнему, ключевую роль в финансовых результатах "Альфа-Банка" в самарском регионе играет розничный бизнес, его доля в структуре чистой прибыли превышает 58%. Экономисты банка отмечают, что восстановление розничного кредитования, которое началось с марта-апреля 2017 года, приводит к росту потребления: рынок розничного кредитования растет на 1,2-1,5% с мая 2017 года, и по итогам года ориентировочно вырастет на 10-12%. Эта тенденция актуальная и для самарского региона, существенно вырос спрос на кредитные продукты, рост выдачи кредитов составил почти 27% .

«В Альфа-Банке ставки сейчас достаточно низкие как по потребительским кредитам, так и по рефинансированию имеющихся кредитов. Клиенты могут получить кредит по ставке от 11,99%. Мы внимательно смотрим на рынок и всегда предлагаем клиентом рыночные условия. Кроме того, мы предложили такую низкую ставку одними из первых на рынке», - отметил директор по розничному бизнесу ОО «Самарский» Евгений Зеленцов.

Динамика роста кредитного портфеля по сравнению с аналогичным показателем прошлого года превышает 12%, причем в кредитных картах – это 14%, а в кредитах наличными – 30%. Размер кредитного портфеля по итогам 9 месяцев 2017 года составляет 6,4 миллиарда рублей.

Остатки на счетах физических лиц увеличились за год на 5% и составили 14.7 млрд рублей. Это произошло в первую очередь за счет прироста остатков на счетах до востребования – на 17% до 8млрд рублей. Динамика показателя свидетельствует о том, что население Самарской области доверяетАльфа-Банку, и именно поэтомувсе чаще выбирает нас для расчетов. Одним из драйверов роста базы является удобство банковских digital-сервисов: около 40% клиентов самарского региона активно используют интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл».

Успешным результатом розницы "Альфа-Банка" в Самаре можно считать 18% доли рынка состоятельных клиентов. А с 1 декабря 2017 "Альфа-Банк" предлагает своим клиентам открыть накопительный счет «Новогодний джекпот» от 500 000 рублей и получить до 7% годовых. Накопительный счет совмещает в себе преимущества банковского счета и срочного депозита. Открыть счет можно с 1 по 31 декабря 2017 в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении.

Справка

Альфа-Банк основан в 1990 году. "Альфа-Банк" является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

"Альфа-Банк" является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в "Альфа-Банке" обслуживается около 382 тысячи корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

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