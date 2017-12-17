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Вдоль Московского шоссе смонтировали антишумовой экран

В Самаре начали установку антишумовых экранов вдоль Московского шоссе. Первое такое сооружение появилось на дороге рядом с торговым центром «Московский», сообщает 63.ru.

Жители областной столицы приняли экран за фальшфасад. Однако в мэрии Самары рассказали, что этот забор не что иное, как антишумовой экран, которые областное министерство транспорта начало размещать вдоль крупной транспортной магистрали.

Пока неизвестно, нанесут ли на эти ограждения какие-либо изображения или оставят так, как есть.

— Забор фундаментальный, высотой примерно в 2 м, его «посадили» на бетонное основание, — рассказали 63.ru горожане.

Напомним, что антишумовые экраны власти устанавливают и на кольце Луначарского и Московского шоссе. Однако местные жители выступили против оборудования таких ограждений вблизи с их домами.

Также шумопоглощающие конструкции появятся рядом с жилыми домами, которые расположены вблизи со стадионом «Самара Арена».

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