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В Новокуйбышевске более трех тысяч жителей остались без отопления

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Во вторник, 19 декабря, в Новокуйбышевске прорвало теплотрассу диаметром 250 мм на улице Дзержинского.

На месте работают две аварийные бригады. Потребителей подключили к резервной схеме. Об этом сообщает компания «Т Плюс».

ГУ МЧС по Самарской области информирует:

"После обнаружения утечки на новую схему теплоснабжения переключили 31 жилой дом, в котором живет 3140 человек, среди них 311 детей. Также без тепла остались 3 социально-значимых объекта".

В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте до 20:00 сегодня, 19 декабря. Сейчас специалисты ведут сварочные работы.

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