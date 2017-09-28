Напротив Струковского сада застрял паром "Окский"
Утром 19 декабря во льдах Волги застряло еще одно судно — паром «Окский 35». Он встал напротив Струковского сада.
Вчера во льдах напротив Воложки застряли два "ОМа". На помощь судам был направлен ледокол "Портовый-13". Оба теплохода благополучно прибыли в пункт назначения около 18:00. А уже 19 декабря на Волге в районе Красноармейского спуска встал грузопассажирский теплоход "Окский-35".
По заявлениям СРПП, 19 декабря навигация официально завершилась, все теплоходы поставлены на зимовку, а сообщение между селом Рождествено и Самарой временно прекратится. Но уже к концу недели людей начнут перевозить суда на воздушных подушках.
Также в Сети сообщают, что еще один "ОМ" вернулся в Самару из рейса до Рождествено только около трех часов ночи.
Фотография: Александр Шуткин
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Вчера, 17:08
Среди Волги застряли два теплохода "Ом" с пассажирами
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