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Напротив Струковского сада застрял паром "Окский"

Утром 19 декабря во льдах Волги застряло еще одно судно — паром «Окский 35». Он встал напротив Струковского сада.

Вчера во льдах напротив Воложки застряли два "ОМа". На помощь судам был направлен ледокол "Портовый-13". Оба теплохода благополучно прибыли в пункт назначения около 18:00. А уже 19 декабря на Волге в районе Красноармейского спуска встал грузопассажирский теплоход "Окский-35".

По заявлениям СРПП, 19 декабря навигация официально завершилась, все теплоходы поставлены на зимовку, а сообщение между селом Рождествено и Самарой временно прекратится. Но уже к концу недели людей начнут перевозить суда на воздушных подушках.

Также в Сети сообщают, что еще один "ОМ" вернулся в Самару из рейса до Рождествено только около трех часов ночи.

Фотография: Александр Шуткин

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