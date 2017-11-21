46 претендентов. Полный список кандидатов на пост главы Самары
Информация об участниках конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.
|
№ п/п
|
ФИО
|
Год рождения
|
Последнее место работы
|
Дата и время подачи заявления
|
1
|
Самарцев
Валерий Валерьевич
|
1980
|
Генеральный директор
ООО «ЭнергоСервисСтрой»
|
21.11.2017
10:30
|
2
|
Григорьев
Владимир Викторович
|
1970
|
Начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания»
|
28.11.2017
11:10
|
3
|
Ключников
Александр Александрович
|
1971
|
Директор ООО «Ксалекс»
|
30.11.2017
15:20
|
4
|
Макеев
Алексей Юрьевич
|
1971
|
Генеральный директор ООО «Зелёный мир»
|
01.12.2017
13:30
|
5
|
Горлов
Константин Геннадьевич
|
1973
|
Менеджер ООО «Элвис-АКом»
|
01.12.2017
14:20
|
6
|
Голованова
Людмила Владимировна
|
1968
|
Финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник»
|
01.12.2017
15:30
|
7
|
Русин
Виктор Владимирович
|
1962
|
Директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город»
|
01.12.2017
16:10
|
8
|
Ягунов
Алексей Дмитриевич
|
1981
|
Заместитель директора ООО «Буги Про»
|
04.12.2017
11:05
|
9
|
Матвеев
Михаил Николаевич
|
1968
|
Профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской Губернской Думы
|
05.12.2017
11:25
|
10
|
Власов
Сергей Васильевич
|
1960
|
Временно не работает
|
05.12.2017
12:20
|
11
|
Сульянов
Валентин Владимирович
|
1991
|
Слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов»
|
11.12.2017
10:55
|
12
|
Копылов
Виталий Геннадьевич
|
1964
|
Не работает (ветеран МВД РФ)
|
11.12.2017
11:35
|
13
|
Бородай
Екатерина Юрьевна
|
1977
|
Заместитель директора ООО «Институт технологии и развития»
|
11.12.2017
14:45
|
14
|
Киреев
Вадим Владимирович
|
1979
|
Руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж»
|
12.12.2017
10:40
|
15
|
Гусев
Константин Борисович
|
1976
|
Начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации»
|
13.12.2017
15:10
|
16
|
Черезова
Елена Ефимовна
|
1952
|
Не работает (пенсионер)
|
13.12.2017
16:20
|
17
|
Чиндин
Дмитрий Андреевич
|
1988
|
Инженер-конструктор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
|
14.12.2017
14:25
|
18
|
Колпаков
Всеволод Анатольевич
|
1978
|
Профессор ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
|
14.12.2017
15:10
|
19
|
Букатин
Вадим Сергеевич
|
1968
|
Директор ООО «Аврора»
|
14.12.2017
16:35
|
20
|
Мельник
Николай Николаевич
|
1978
|
Логист-водитель в ИП Мельник Н.И.
|
14.12.2017
17:30
|
21
|
Алимов
Антон Валериевич
|
1980
|
Советник директора
|
15.12.2017
10:55
|
22
|
Жауров
Николай Николаевич
|
1964
|
ИП Жауров Н.Н.
|
15.12.2017
12:00
|
23
|
Барковский
Алексей Михайлович
|
1985
|
Научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области»
|
15.12.2017
13:40
|
24
|
Ряднов
Константин Валериевич
|
1969
|
Генеральный директор
|
15.12.2017
14:20
|
25
|
Мальцев
Александр Николаевич
|
1981
|
Коммерческий директор
|
15.12.2017
15:25
|
26
|
Потапов
Олег Сергеевич
|
1963
|
Директор ООО «ТК Меридиан»
|
15.12.2017
15:50
|
27
|
Котков
Алексей Викторович
|
1990
|
Испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»
|
15.12.2017
16:30
|
28
|
Синьков
Иван Юрьевич
|
1992
|
Инженер – химик химико-аналитической лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр»
|
15.12.2017
17:00
|
29
|
Яковенко
Дмитрий Анатольевич
|
1961
|
Заместитель директора Департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (г. Москва)
|
15.12.2017
17:30
|
30
|
Кулагин
Владимир Алексеевич
|
1964
|
Не работает (безработный)
|
15.12.2017
18:15
|
31
|
Лапушкина
Елена Владимировна
|
1968
|
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
|
18.12.2017
10:00
|
32
|
Боброва
Наталья Алексеевна
|
1953
|
Профессор кафедры АНО ВО Самарский университет государственного управления «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»
|
18.12.2017
10:30
|
33
|
Ковалев
Евгений Олегович
|
1985
|
Генеральный директор ООО «Альянс»
|
18.12.2017
11:40
|
34
|
Василенко
Владимир Андреевич
|
1955
|
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара
|
18.12.2017
11:50
|
35
|
Корчевой
Сергей Владимирович
|
1975
|
Не работает (Общественный деятель, лидер общественного мнения)
|
18.12.2017
13:20
|
36
|
Джабаров
Михаил Анатольевич
|
1966
|
Не работает
|
18.12.2017
13:55
|
37
|
Ларионов
Сергей Юрьевич
|
1978
|
Генеральный директор ООО «АВАНГАРД»
|
18.12.2017
14:30
|
38
|
Терентьев
Владимир Николаевич
|
1976
|
Заместитель Главы –руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
|
18.12.2017
15:00
|
39
|
Белов
Максим Валерьевич
|
1984
|
Не работает
|
18.12.2017
15:30
|
40
|
Некрасов
Павел Сергеевич
|
1985
|
Не работает
|
18.12.2017
16:00
|
41
|
Советкин
Сергей Алексеевич
|
1961
|
Не работает (военный пенсионер)
|
18.12.2017
16:20
|
42
|
Карасева
Юлия Михайловна
|
1972
|
Управляющий ТСЖ «Жемчужный 1»
|
18.12.2017
16:50
|
43
|
Федотов
Сергей Петрович
|
1976
|
Не работает
|
18.12.2017
17:15
|
44
|
Симбиркин
Владимир Николаевич
|
1956
|
Председатель комитет, Самарский Региональный Профсоюз Предпринимателей
|
18.12.2017
17:25
|
45
|
Проскурин
Александр Николаевич
|
1979
|
Не работает
|
18.12.2017
17:40
|
46
|
Валеев
Дамир Фаатович
|
1988
|
Технический директор, ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»
|
18.12.2017
18:05
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