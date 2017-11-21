Сегодня, 10:22

46 претендентов. Полный список кандидатов на пост главы Самары

Информация об участниках конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.

№ п/п ФИО Год рождения Последнее место работы Дата и время подачи заявления 1 Самарцев Валерий Валерьевич 1980 Генеральный директор ООО «ЭнергоСервисСтрой» 21.11.2017 10:30 2 Григорьев Владимир Викторович 1970 Начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» 28.11.2017 11:10 3 Ключников Александр Александрович 1971 Директор ООО «Ксалекс» 30.11.2017 15:20 4 Макеев Алексей Юрьевич 1971 Генеральный директор ООО «Зелёный мир» 01.12.2017 13:30 5 Горлов Константин Геннадьевич 1973 Менеджер ООО «Элвис-АКом» 01.12.2017 14:20 6 Голованова Людмила Владимировна 1968 Финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник» 01.12.2017 15:30 7 Русин Виктор Владимирович 1962 Директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город» 01.12.2017 16:10 8 Ягунов Алексей Дмитриевич 1981 Заместитель директора ООО «Буги Про» 04.12.2017 11:05 9 Матвеев Михаил Николаевич 1968 Профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской Губернской Думы 05.12.2017 11:25 10 Власов Сергей Васильевич 1960 Временно не работает 05.12.2017 12:20 11 Сульянов Валентин Владимирович 1991 Слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» 11.12.2017 10:55 12 Копылов Виталий Геннадьевич 1964 Не работает (ветеран МВД РФ) 11.12.2017 11:35 13 Бородай Екатерина Юрьевна 1977 Заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» 11.12.2017 14:45 14 Киреев Вадим Владимирович 1979 Руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» 12.12.2017 10:40 15 Гусев Константин Борисович 1976 Начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации» 13.12.2017 15:10 16 Черезова Елена Ефимовна 1952 Не работает (пенсионер) 13.12.2017 16:20 17 Чиндин Дмитрий Андреевич 1988 Инженер-конструктор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 14.12.2017 14:25 18 Колпаков Всеволод Анатольевич 1978 Профессор ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 14.12.2017 15:10 19 Букатин Вадим Сергеевич 1968 Директор ООО «Аврора» 14.12.2017 16:35 20 Мельник Николай Николаевич 1978 Логист-водитель в ИП Мельник Н.И. 14.12.2017 17:30 21 Алимов Антон Валериевич 1980 Советник директора

ООО «Управляющая компания ОЭК» 15.12.2017 10:55 22 Жауров Николай Николаевич 1964 ИП Жауров Н.Н. 15.12.2017 12:00 23 Барковский Алексей Михайлович 1985 Научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области» 15.12.2017 13:40 24 Ряднов Константин Валериевич 1969 Генеральный директор

АО «ЭкоСтройРесурс» 15.12.2017 14:20 25 Мальцев Александр Николаевич 1981 Коммерческий директор

ООО «Северная крепость» 15.12.2017 15:25 26 Потапов Олег Сергеевич 1963 Директор ООО «ТК Меридиан» 15.12.2017 15:50 27 Котков Алексей Викторович 1990 Испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 15.12.2017 16:30 28 Синьков Иван Юрьевич 1992 Инженер – химик химико-аналитической лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр» 15.12.2017 17:00 29 Яковенко Дмитрий Анатольевич 1961 Заместитель директора Департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (г. Москва) 15.12.2017 17:30 30 Кулагин Владимир Алексеевич 1964 Не работает (безработный) 15.12.2017 18:15 31 Лапушкина Елена Владимировна 1968 Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 18.12.2017 10:00 32 Боброва Наталья Алексеевна 1953 Профессор кафедры АНО ВО Самарский университет государственного управления «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА» 18.12.2017 10:30 33 Ковалев Евгений Олегович 1985 Генеральный директор ООО «Альянс» 18.12.2017 11:40 34 Василенко Владимир Андреевич 1955 Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара 18.12.2017 11:50 35 Корчевой Сергей Владимирович 1975 Не работает (Общественный деятель, лидер общественного мнения) 18.12.2017 13:20 36 Джабаров Михаил Анатольевич 1966 Не работает 18.12.2017 13:55 37 Ларионов Сергей Юрьевич 1978 Генеральный директор ООО «АВАНГАРД» 18.12.2017 14:30 38 Терентьев Владимир Николаевич 1976 Заместитель Главы –руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара 18.12.2017 15:00 39 Белов Максим Валерьевич 1984 Не работает 18.12.2017 15:30 40 Некрасов Павел Сергеевич 1985 Не работает 18.12.2017 16:00 41 Советкин Сергей Алексеевич 1961 Не работает (военный пенсионер) 18.12.2017 16:20 42 Карасева Юлия Михайловна 1972 Управляющий ТСЖ «Жемчужный 1» 18.12.2017 16:50 43 Федотов Сергей Петрович 1976 Не работает 18.12.2017 17:15 44 Симбиркин Владимир Николаевич 1956 Председатель комитет, Самарский Региональный Профсоюз Предпринимателей 18.12.2017 17:25 45 Проскурин Александр Николаевич 1979 Не работает 18.12.2017 17:40 46 Валеев Дамир Фаатович 1988 Технический директор, ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ» 18.12.2017 18:05

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