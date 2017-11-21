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46 претендентов. Полный список кандидатов на пост главы Самары

Информация об участниках конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.

№ п/п

ФИО

Год рождения

Последнее место работы

Дата и время подачи заявления

1

Самарцев

Валерий Валерьевич

1980

Генеральный директор

ООО «ЭнергоСервисСтрой»

21.11.2017

10:30

2

Григорьев

Владимир Викторович

1970

Начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания»

28.11.2017

11:10

3

Ключников

Александр Александрович

1971

Директор ООО «Ксалекс»

30.11.2017

15:20

4

Макеев

Алексей Юрьевич

1971

Генеральный директор ООО «Зелёный мир»

01.12.2017

13:30

5

Горлов

Константин Геннадьевич

1973

Менеджер ООО «Элвис-АКом»

01.12.2017

14:20

6

Голованова

Людмила Владимировна

1968

Финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник»

01.12.2017

15:30

7

Русин

Виктор Владимирович

1962

Директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город»

01.12.2017

16:10

8

Ягунов

Алексей Дмитриевич

1981

Заместитель директора ООО «Буги Про»

04.12.2017

11:05

9

Матвеев

Михаил Николаевич

1968

Профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской Губернской Думы

05.12.2017

11:25

10

Власов

Сергей Васильевич

1960

Временно не работает

05.12.2017

12:20

11

Сульянов

Валентин Владимирович

1991

Слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов»

11.12.2017

10:55

12

Копылов

Виталий Геннадьевич

1964

Не работает (ветеран МВД РФ)

11.12.2017

11:35

13

Бородай

Екатерина Юрьевна

1977

Заместитель директора ООО «Институт технологии и развития»

11.12.2017

14:45

14

Киреев

Вадим Владимирович

1979

Руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж»

12.12.2017

10:40

15

Гусев

Константин Борисович

1976

Начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации»

13.12.2017

15:10

16

Черезова

Елена Ефимовна

1952

Не работает (пенсионер)

13.12.2017

16:20

17

Чиндин

Дмитрий Андреевич

1988

Инженер-конструктор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

14.12.2017

14:25

18

Колпаков

Всеволод Анатольевич

1978

Профессор ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

14.12.2017

15:10

19

Букатин

Вадим Сергеевич

1968

Директор ООО «Аврора»

14.12.2017

16:35

20

Мельник

Николай Николаевич

1978

Логист-водитель в ИП Мельник Н.И.

14.12.2017

17:30

21

Алимов

Антон Валериевич

1980

Советник директора
ООО «Управляющая компания ОЭК»

15.12.2017

10:55

22

Жауров

Николай Николаевич

1964

ИП Жауров Н.Н.

15.12.2017

12:00

23

Барковский

Алексей Михайлович

1985

Научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области»

15.12.2017

13:40

24

Ряднов

Константин Валериевич

1969

Генеральный директор 
АО «ЭкоСтройРесурс»

15.12.2017

14:20

25

Мальцев

Александр Николаевич

1981

Коммерческий директор 
ООО «Северная крепость»

15.12.2017

15:25

26

Потапов

Олег Сергеевич

1963

Директор ООО «ТК Меридиан»

15.12.2017

15:50

27

Котков

Алексей Викторович

1990

Испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»

15.12.2017

16:30

28

Синьков

Иван Юрьевич

1992

Инженер – химик химико-аналитической лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр»

15.12.2017

17:00

29

Яковенко

Дмитрий Анатольевич

1961

Заместитель директора Департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока (г. Москва)

15.12.2017

17:30

30

Кулагин

Владимир Алексеевич

1964

Не работает (безработный)

15.12.2017

18:15

31

Лапушкина

Елена Владимировна

1968

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

18.12.2017

10:00

32

Боброва

Наталья Алексеевна

1953

Профессор кафедры АНО ВО Самарский университет государственного управления «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»

18.12.2017

10:30

33

Ковалев

Евгений Олегович

1985

Генеральный директор ООО «Альянс»

18.12.2017

11:40

34

Василенко

Владимир Андреевич

1955

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Самара

18.12.2017

11:50

35

Корчевой

Сергей Владимирович

1975

Не работает (Общественный деятель, лидер общественного мнения)

18.12.2017

13:20

36

Джабаров

Михаил Анатольевич

1966

Не работает

18.12.2017

13:55

37

Ларионов

Сергей Юрьевич

1978

Генеральный директор ООО «АВАНГАРД»

18.12.2017

14:30

38

Терентьев

Владимир Николаевич

1976

Заместитель Главы –руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

18.12.2017

15:00

39

Белов

Максим Валерьевич

1984

Не работает

18.12.2017

15:30

40

Некрасов

Павел Сергеевич

1985

Не работает

18.12.2017

16:00

41

Советкин

Сергей Алексеевич

1961

Не работает (военный пенсионер)

18.12.2017

16:20

42

Карасева

Юлия Михайловна

1972

Управляющий ТСЖ «Жемчужный 1»

18.12.2017

16:50

43

Федотов

Сергей Петрович

1976

Не работает

18.12.2017

17:15

44

Симбиркин

Владимир Николаевич

1956

Председатель комитет, Самарский Региональный Профсоюз Предпринимателей

18.12.2017

17:25

45

Проскурин

Александр Николаевич

1979

Не работает

18.12.2017

17:40

46

Валеев

Дамир Фаатович

1988

Технический директор, ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»

18.12.2017

18:05

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