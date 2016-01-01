Вчера, 21:42

Комиссия выберет нового главу Самары из 46 кандидатов

В числе кандидатов - заместитель главы Самары, руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев, председатель самарского регионального профсоюза предпринимателей Владимир Симбиркин.

Поборются за кресло главы Самары также шестеро безработных граждан — Максим Белов, Павел Некрасов, Михаил Джабаров, Сергей Федотов, Сергей Советкин (военный пенсионер).

Также в последний день заявку на участие в конкурсе подал генеральный директор ООО «Авангард» Сергей Ларионов. Сергей Ларионов с 2008 по 2011 гг. являлся генеральным директором ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна».

ООО «Авангард» зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на общей уборке зданий. По данным ИАС Seldon Basis, владельцем общества является Маргарита Ларионова.

Претендует на пост главы Самары совладелец новокуйбышевского ООО «НПО Технология» Дамир Валеев. Основной вид деятельности компании связан с созданием архитектурных объектов, она зарегистрирована летом прошлого года.

Документы на участие в конкурсе подала также еще одна женщина — управляющий ТСЖ «Жемчужный 1» Юлия Карасева.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов на пост главы Самары планируется провести 20-22 декабря текущего года. Всего на участие в конкурсе подано 46 заявок. Специально созданная комиссия 20 декабря планирует начать собеседования с конкурсантами, по итогам которых отберет не менее двух претендентов. Из числа отобранных комиссией кандидатов городская дума Самары и выберет нового главу города.

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