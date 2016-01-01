Вчера, 17:59

Дмитрий Азаров провел встречу с будущими лидерами России

Волга Ньюс

В понедельник, 18 декабря, в Самаре завершился окружной этап конкурса "Лидеры России". Перед началом церемонии врио губернатора Дмитрий Азаров встретился с полуфиналистами из Самарской области, сообщает Волга Ньюс.

В их числе — сотрудники промышленных предприятий, бизнесмены, работники бюджетной сферы, молодые специалисты.

Глава региона подчеркнул, что общение с будущими лидерами выйдет за пределы конкурса, и предложил наладить системную совместную работу. Для этого он поручил руководителю управления кадровой политики администрации губернатора Самарской области Сергею Курсову собрать информацию у всех участников, выяснить их дальнейшие планы, пожелания и предложения.

По словам Дмитрия Азарова, многие молодые управленцы могут и готовы работать не только в органах государственной власти, но и в самых важных для региона сферах: внедрение инновационного производства, развитие и поддержка бизнеса и многих других.

"Мы постараемся организовать работу так, чтобы наше общение было постоянным. Ключевой показатель лидера — это мотивация. Главное — что у вас есть желание развиваться, доказывать, совершенствоваться, преодолевать себя, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При вашей заинтересованности у нас многое может получиться: со одной стороны, создание экосистемы для развития предпринимательства, с другой — внедрение современных технологий госуправления".

Встреча проходила в формате открытого диалога. Сотрудник РКЦ "Прогресс" Виталий Матвеев предложил строить воспитание подрастающего поколения на идеях космоса. "Космос — это средоточие особой культуры и инноваций. Необходимо популяризировать идею космоса с детского сада, не говоря уж о школе и вузе. Это могут быть утренники, классные часы в школах и даже специальные секции", — подсказал молодой человек.

Дмитрий Азаров предложение принял и добавил, что подобные технологии уже работают в регионе. "Недавно мы открывали детский сад "Янтарик" в микрорайоне Крутые Ключи. Оборудовать его в соответствии с космической тематикой нам помогут ведущие предприятия отрасли", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул: работа по поддержке предпринимательства ведется и принимает системный характер. Напомним, в ноябре в Самаре состоялась встреча предпринимателей региона с министром РФ по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, в рамках которой обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и надзорных органов. А в октябре проходила конференция по социальному партнерству, посвященная этому вопросу. Также в регионе усилена работа по борьбе с теневой экономикой.

Также участники встречи поднимали вопросы разработки программы импортозамещения, работы детских садов и интерактивных библиотек, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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