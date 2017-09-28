Главное за сегодня: 
За окном: , завтра:
 Вчера, 17:08 
Рейтинг: 5 5
Среди Волги застряли два теплохода "Ом" с пассажирами

Из-за волжского льда  среди реки застряли два теплохода "ОМ", один из который шел из Рождествено, а второй из Самары.

Пассажирское судно из Рождествено вышло в 15.00, из Самары — в 16.00. Работа ледокола значительных результатов не принесла. В настоящее время суда продолжаются оставаться на месте, будучи зажаты льдом.

Источник: Другой город

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios