Вчера, 17:08
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Среди Волги застряли два теплохода "Ом" с пассажирами
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Среди Волги застряли два теплохода "Ом" с пассажирами
Из-за волжского льда среди реки застряли два теплохода "ОМ", один из который шел из Рождествено, а второй из Самары.
Пассажирское судно из Рождествено вышло в 15.00, из Самары — в 16.00. Работа ледокола значительных результатов не принесла. В настоящее время суда продолжаются оставаться на месте, будучи зажаты льдом.
Источник: Другой город
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