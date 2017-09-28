Вчера, 17:08

Среди Волги застряли два теплохода "Ом" с пассажирами

Из-за волжского льда среди реки застряли два теплохода "ОМ", один из который шел из Рождествено, а второй из Самары.

Пассажирское судно из Рождествено вышло в 15.00, из Самары — в 16.00. Работа ледокола значительных результатов не принесла. В настоящее время суда продолжаются оставаться на месте, будучи зажаты льдом.

Источник: Другой город

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