Вчера, 16:33

С 19 декабря пассажирская и грузовая переправа в Самаре не работают

В связи с ухудшением метеорологических условий и тяжелой ледовой обстановкой на реках Волге и Рождественской Воложке движение пассажирских судов по маршруту Самара - Рождествено и грузовой переправы на маршруте Октябрьский спуск - Рождествено сегодня завершается.

Движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Рождествено будет организовано после полного ледостава. Информацию об изменениях и начале фактического выполнения рейсов можно получить в справочной службе речного вокзала по телефонам: 8 -846-222-93-37, 8-917-011-42-21.

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