Вчера, 14:48

В назначении мэра появилась интрига. В последний день документы сдали пятеро. Среди них - Василенко, Лапушкина и Боброва

18 декабря еще пять человек подали документы на на конкурс по выбору главы Самары. Это ио мэра Владимир Василенко, ветеран самарской политики, депутат трех созывов СГД Наталья Боброва, глава Железнодорожного района Елена Лапушкина, гендиректор ООО "Альянс" Евгений Ковалев и безработный "общественный деятель" Сергей Корчевой.

Василенко неоднократно заявлял, что не хочет становиться мэром, но документы подал. При этом, некоторые источники называли кандидатом от власти Елену Лапушкину. Как ни странно, есть шансы и у Натальи Бобровой - она имеет колоссальный политический опыт, репутацию бойца, хорошие давние связи. Поэтому некоторые наблюдатели сейчас называют именно Боброву запасным вариантом. Единственный серьезный "объективный недостаток" Натальи Бобровой - это возраст. В следующем году ей исполнится 65 лет.

Сейчас на пост мэра претендует больше 20 человек. Среди тех, кто подал документы раньше, "реальным кандидатом" можно назвать замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрия Яковенко.

Дмитрий Яковенко единственный из кандидатов идеально подходит под современный типаж "технократа". Он пять лет руководил управлением финансового контроля в департаменте финансов и экономического развития Администрации Самары. Яковенко является почетным президентом Некоммерческого партнерства — саморегулируемой организации "Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов".

Процедура выборов мэра комиссией обещает быть интересной. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря.

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