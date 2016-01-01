Вчера, 14:11

Владимир Василенко выставил свою кандидатуру на пост мэра

Владимир Василенко неоднократно заявлял, что не имеет мэрских амбиций, однако, в последний день подачи документов, он все-таки появился среди кандидатов на пост главы города.

Источники, близкие к администрации города, утверждают, что именно Василенко -кандидат власти. Ранее сообщалось, что адиминистрация будет лоббировать кандидатуру главы администрации Железнодорожного района Елены Лапушкиной, которая сегоня так же подала документы на пост мэра.

Кто такой Владимир Василенко можно прочитать здесь

Фотография: Другой Город

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