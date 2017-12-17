Вчера, 13:53

Система водоснабжения в городе восстановлена

Информация предоставлена администрацией города.

Как заявил сегодня утром журналистам временно исполняющий полномочия Главы г.о. Самара Владимир Василенко - насосно-фильтровальная станция №2 работает на полную мощность. Там, где в жилых домах вода подавалась под сниженным давлением, водоснабжение восстанавливается. Но не исключены порывы , как это бывает при любом массовом отключении. Сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» вместе с управляющими компаниями и городскими коммунальными службами будут оперативно устранять аварийные ситуации.

Владимир Василенко, временно исполняющий полномочия Главы г.о. Самара:

"Повышенный сброс с Жигулевской ГЭС привел к тому, что лед, который не успел окончательно встать на Волге, опустился вниз. Образовавшаяся шуга закупорила трубы открытого водозабора. В связи с этим часть нагрузки перевели с насосно-фильтровальной станции №2 на насосно-фильтровальную станцию №1. Ситуация к 22:00 воскресенья была нормализована. Но сегодня утром в этот резервуар вместо нормативных 8 тыс. куб. в час поступало всего 1,5 тысячи. Именно поэтому в ряде микрорайонов Самары напор воды был низкий, холодное водоснабжение было в домах только до третьего этажа. В настоящее время система водоснабжения в городе восстановлена,- рассказал Владимир Василенко. - Риск того, что ситуация повторится, пока есть. Он исчезнет лишь тогда, когда лед на Волге встанет окончательно. При этом, горожане должны понимать, что они не брошены, с ситуацией работают в круглосуточном режиме: ее держит на контроле глава региона Дмитрий Азаров, министерство ЖКХ и энергетики Самарской области, городская Администрация, СКС и "Т плюс". Кроме того, чтобы избежать подобной ситуации в будущем, весной на НФС №2 будут проведены работы, которые позволят не допустить блокировки водозабора льдом".

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